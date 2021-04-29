البروفيسور الطريقي: ثقتنا كبيرة بسمو ولي العهد وهي امتداد لثقة خادم الحرمين الشريفين

أعرب البروفيسور محمد الطريقي أستاذ الهندسة الطبية ورئيس مركز العالم للتوثيق التنموي والإنساني والباحث في خدمة الإنسانية عن تفاؤله الكبير بحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ.

وأكد الدكتور الطريقي أن المكاشفة والوضوح والتفكير العلمي المنهجي أفضل السبل إلى بناء الأوطان والحفاظ على مقدراتها، وضمان مستقبل واعد لأجيالها، “وواقع الأمر أن سمو ولي العهد تحدث عن أشياء نراها بعيوننا اليوم، وتحدث بالأرقام، ما يعني أننا أمام وقائع على الأرض، ولسنا أمام وعود لا ضمانة لها أو أحاديث مرسلة، وقد كان هذا ديدن سموه منذ تسلمه ولاية عهد المملكة، فقد عهدناه مكاشفًا، صريحًا، يحدد المشكلة، ويعترف بها، ويسعة لاستئصالها كما يستأصل طبيب خبير ورمًا خبيثًا، ولقد كان الفساد أحد أخطر الأورام في جسد بلادنا، ورأينا كيف واجهه سموه بحزم، كما رأينا كيف واجه التطرف بشجاعة ومن دون خشية من أي ضغوط.”

وأشار الدكتور الطريقي إلى “ملفي تمكين المرأة والشباب، والأول معاناة عشناها جميعًا والحمد لله جاء اليوم الذي نرى فيه بناتنا في جميع وظائف الدولة حتى القيادية منها، أما ملف الشباب فهو حلم شخصي طالما حلمت به وطالما حاولت من خلال مواقع العمل التي توليتها لتفعيله بتمكين الشباب، ولقد تأخرنا طويلاً، لكننا وصلنا أخيرا بفعل رؤية 2030 الطموح التي وضعت تمكين الشباب على رأس أولوياتها.”

واختتم الدكتور الطريقي حديثه بالقول: “إن ثقتنا كبيرة بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي امتداد لثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في سموه الكريم، فبارك الله لنا في قيادة وطننا، وسدد على طريق النماء والازدهار خطاها.”