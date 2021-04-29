وفاة شخصين دهساً من محبي رياضة المشيى بعشيرة

الخليج – خالد الهديبي : لقيا شخصان مصرعهما دهساً أثناء ممارسة رياضة المشي باحد الشوارع الداخلية بمركز عشيرة شمال الطائف ، وفي الحيثيات بينما كان شاب يقود مركبته مع هذا الشارع فؤجي بشخصان يسيران امامه مما أدى إلى دهسهما وذلك لعدم مشاهدته لهما إلا من مسافة قريبة جداً إضافة إلى ضعف إنارة ذلك الشارع وعلى الفور قام بإبلاغ الجهات الأمنية والتي باشرت موقع الدهس واتضح بأن احد الأشخاص لقي حتفه على الفور بموقع الحادث بينما نقل الشخص الآخر إلى مستشفى الأمير سلطان بالحوية والذي لقي هو الآخر حتفه متأثراً بإصابات متفرقة .

وتحدث عدد من اهالي مركز عشيرة ل ” صحيفة الخليج الإلكترونية ” بأنهم تقدموا بعدد من المطالبات لأمانة الطائف بأنشاء ممشى رياضي لأهالي مركز عشيرة والقرى والهجر التابعة لها والذي يتجاوز عددهم ٤٠ الف نسمة لاسيما وأن جميع محبي هواية رياضة المشي يمارسون هوايتهم المفضلة بالشوارع الداخلية والتي تعرض أرواحهم للخطر وقد ذكر الأهالي بأن هناك لجنة مكونة من أمانة الطائف والمجلس البلدي وقفت قبل حوالي عام على عدد من المواقع المناسبة لأنشاء ممشى رياضي ، ولكن اقتراحات تلك اللجنة لم تنفذ الى هذا الوقت وبسبب هذا التأخير أدى الى حدوث هذه الفاجعة لمحبي رياضة المشي وهذا مما أدى لابتعاد عدد من الأهالي عن ممارسة المشي حالياً تخوفاً من حوادث الدهس لا سيما ليلاً

ومن خلال ” صحيفة الخليج الإلكترونية ” يجدد اهالي مركز عشيرة والمراكز والقرى المجاورة شمال الطائف مطالبهم لأمانة الطائف بأنشاء ممشى رياضي بأحد المواقع المناسبة تحقيقا لاهداف رؤية المملكة 2030

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