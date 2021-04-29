القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي بالرياض

الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، مخالف لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، ارتكب جريمتين بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلب ما بحوزتهم من أموال، حيث تم القبض عليه أثناء ترصده لأحد الأشخاص أمام أحد البنوك، وبلغ مجموع الأموال التي تمكن من سلبها (230,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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