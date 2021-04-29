غزة تسجل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إلى تسجيل 1404 حالة تعاف من بين المصابين بالفيروس، وذلك بعد إجراء 2555 فحصًا مخبريًا .

وأوضحت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بلغ 100405 إصابة بينها 13610 حالة نشطة، والمتعافين 85911 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 884.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 334 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 243.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 36781 شخصًا