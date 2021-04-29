بايدن: أمريكا ستنهض من جديد لتحول الأزمات إلى فرص واعدة.. ولا نريد نزاعا مع الصين

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأربعاء، إن “أميركا ستنهض من جديد لتحول الأزمات إلى فرص واعدة”، وذلك في أول خطاب له أمام الكونغرس.
وقال بايدن: “خطاب اليوم يأتي في ظروف استثنائية.. أميركا بدأت تتحرك مجدداً ولن ننحني.. أميركا باتت مستعدة للانطلاق مجدداً بعد 100 يوم”.
في السياسة الخارجية، قال بايدن: “الولايات المتحدة لا تريد نزاعا مع الصين”.
وحول التعامل مع إيران وكوريا الشمالية قال بايدن: “سنعمل مع حلفائنا لمواجهة تهديدات إيران وكوريا الشمالية بالدبلوماسية والردع الصارم، وأردف: “البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا على العالم”، وأضاف: “لا نسعى إلى التصعيد مع بوتين”.
وفي الشق الاقتصادي، قال بايدن: “مررنا خطة الإنقاذ الوطنية وبدأنا نتلمس النتائج”، مضيفاً: “خلقنا مليون و 300 ألف وظيفة خلال 100 يوم”.
وأوضح أن خططه الاقتصادية “ترمي إلى توفير ملايين فرص العمل للأميركيين”، مضيفا: “وضعنا خطة للوظائف هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية”. كما شدد على سعيه “لدعم الطبقة الوسطى التي بنت هذه البلاد”.
أما عن الملف الصحي، فأكد بايدن قائلاً: “قدمنا ما يزيد عن 220 مليون جرعة لقاح ضد كورونا خلال 100 يوم”، مضيفاً: “انخفضت نسبة وفيات كورونا لدى المسنين بـ 70% خلال 100 يوم”. كما أكد قيامه “بأكبر استثمار في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى”.
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