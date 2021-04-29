بايدن: أمريكا ستنهض من جديد لتحول الأزمات إلى فرص واعدة.. ولا نريد نزاعا مع الصين

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الأربعاء، إن “أميركا ستنهض من جديد لتحول الأزمات إلى فرص واعدة”، وذلك في أول خطاب له أمام الكونغرس.

وقال بايدن: “خطاب اليوم يأتي في ظروف استثنائية.. أميركا بدأت تتحرك مجدداً ولن ننحني.. أميركا باتت مستعدة للانطلاق مجدداً بعد 100 يوم”.

في السياسة الخارجية، قال بايدن: “الولايات المتحدة لا تريد نزاعا مع الصين”.

وحول التعامل مع إيران وكوريا الشمالية قال بايدن: “سنعمل مع حلفائنا لمواجهة تهديدات إيران وكوريا الشمالية بالدبلوماسية والردع الصارم، وأردف: “البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا على العالم”، وأضاف: “لا نسعى إلى التصعيد مع بوتين”.

وفي الشق الاقتصادي، قال بايدن: “مررنا خطة الإنقاذ الوطنية وبدأنا نتلمس النتائج”، مضيفاً: “خلقنا مليون و 300 ألف وظيفة خلال 100 يوم”.

وأوضح أن خططه الاقتصادية “ترمي إلى توفير ملايين فرص العمل للأميركيين”، مضيفا: “وضعنا خطة للوظائف هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية”. كما شدد على سعيه “لدعم الطبقة الوسطى التي بنت هذه البلاد”.

أما عن الملف الصحي، فأكد بايدن قائلاً: “قدمنا ما يزيد عن 220 مليون جرعة لقاح ضد كورونا خلال 100 يوم”، مضيفاً: “انخفضت نسبة وفيات كورونا لدى المسنين بـ 70% خلال 100 يوم”. كما أكد قيامه “بأكبر استثمار في الرعاية الصحية للمحاربين القدامى”.