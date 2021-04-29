وكالة المسجد النبوي تكمل استعدادتها لاستقبال العشر الأواخر

الخليج – واس: تستعد وكالة المسجد النبوي لاستقبال المصلين والزوار وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المعتمرين أو الزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

حيث تسعى الوكالة على تنفيذ خطة ميدانية متكاملة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية والعمل كل ما من شأنه بتطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك حرصاً على سلامة الزوار والمصلين من عدوى فيروس كورونا .

وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به وذلك من أجل أن يظهر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به لينعم زوار مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان أثناء زيارتهم له ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة .

وتحرص الوكالة على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.