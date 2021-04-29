مستجدات “كورونا”.. تسجيل 11وفاة و1026 إصابة جديدة وشفاء 1055 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس) تسجيل 1026إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 416307 حالات.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6946 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1055 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 399509 حالات، لافتة إلى أن هناك 9852 حالة نشطة حالياً، من بينها 1312 حالة حرجة.