شرطة الشرقية تضبط عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

الخليج – واس: صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، بأن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف، ضبطت عددًا من المواطنين في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19 ) ولائحة الحد من التجمعات، وتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، كما تم القبض في ذات التجمع على (5) مواطنين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد ممارستهم للتفحيط وقطع الإشارة المرورية وإغلاق أحد الشوارع بمركباتهم، حيث ضبطت مركبتان ودراجتان ناريتان، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى هيئة الفصل والجزاءات المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

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