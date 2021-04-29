“الدفاع” تدعو 122 مواطنا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية لاستكمال الإجراءات

أعلنت وزارة الدفاع قبول 122 مواطنا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية، بالوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 1442/5/6 على موقعها الرسمي. ودعت الوزارة المقبولين والمقبولات للدخول على منصة «جدارة» لاستكمال إجراءات الفحوصات الطبية ومراجعة الجهة المقبولون بها، مؤكدة أن عدم الحضور يعتبر تنازلا عن الحق في الوظيفة وعدولا عنها.

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