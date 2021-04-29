تدشين آيفون 12 اللون الجديد في مكتب STC الزلفي

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الخليج – حسان الطريقي : أعلنت شركة ابل عن إطلاق هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini بإختيار جديد في الألوان، حيث تقدم ابل اللون البنفسجي الذي ينطلق للأسواق بدءاً من يوم 30 من أبريل.
ويسر STC مكتب الزلفي أن تعلن عن توفر لون بنفسجي جديد بهواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini، بدءا من تاريخ 30 / 4 / 2021 والذي ينضم للألوان التي تتوفر الآن بالفعل في الأسواق من الأسود، والأبيض، والأحمر، والأخضر إلى جانب اللون الأزرق
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