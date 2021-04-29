يجب حماية المدنيين: ادانة أممية للأعمال العدائية الأخيرة في سوريا

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الخليج – واس: أدان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران ريزا والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لأزمة السورية مهند هادي، التصعيد الأخير في الأعمال العدائية في مدينة القامشلي، حاثين جميع أطراف النزاع على “الحفاظ على وقف إطلاق النار”.
جاء ذلك في بيان مشترك أعربا فيه عن قلقهما إزاء الأعمال العدائية الأخيرة في مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا، وتأثير تلك الأعمال العدائية على المدنيين.
وأشار بيان المنسقين الأممين إلى اندلاع اشتباكات مسلحة وقصف في 20 أبريل، بما في ذلك “ضربات برية على مواقع عسكرية، بين الجماعات المسلحة في الأحياء السكنية في حارة طي وحلكو في مدينة القامشلي”.
وأوضح البيان أنه قد تم بالفعل “الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم بين الطرفين في 25 أبريل”، فيما تشير التقارير إلى أن مئات العائلات قد عادت منذ ذلك الحين إلى ديارها.
وأكد المنسقان الأمميان أن حماية المدنيين تظل الأولوية القصوى في جميع الظروف، مشيرين إلى أن التجاهل الصارخ لسلامة المدنيين يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي التي يتعين على جميع أطراف النزاع احترامها.
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