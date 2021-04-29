الرئيس الفلسطيني: الاتحاد الأوروبي أبلغنا بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في...

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات الفلسطينية بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.
وأوضح عباس أن رئيس الاتحاد الأوروبي قال لوزير الخارجية الفلسطيني: "أنا محبط، لقد اتصلت بالإسرائيليين ولم نحصل على جواب".
وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الفصائل المنعقد في مقر الرئاسة برام الله، أن "الإسرائيليين أبلغونا قبل أيام بعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس واليوم يقولون لا توجد لدينا حكومة لتقرر".
ويحذر الفلسطينيون من إلغاء أو تأجيل العملية الانتخابية برمتها، في حال عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.
وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل، في فبراير الماضي، بقرارها إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس داعية إياها الى عدم عرقلتها.
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