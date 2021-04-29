المملكة المتحدة: تسجيل 2,445 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج – واس: سجلت المملكة المتحدة 2,445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4,414,242 والوفيات 127,502.

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