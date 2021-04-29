الجزائر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا 

أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، عن تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية في البلاد اعتبارا من يوم السبت القادم، للحد من انتشار فيروس كورونا.
وحسب السلطات الجزائرية فإن الحجر الصحي سيشمل ولايات أدرار، الأغواط، باتنة، بجاية، البليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، مسيلة، ورقلة. بالاضافة إلى وهران، تيبازة، جيجل، سطيف، سيدي بلعباس، قسنطينة، بومرداس والوادي، تقرت.
ويمتد الحجر الصحي من منتصف الليل إلى الرابعة صباحا، عبر 19 ولاية المذكورة سابقا.
ودعت الحكومة المواطنين إلى مضاعفة اليقظة والتعبئة لمكافحة الوباء، من خلال التقيد الصارم بالتدابير الموصى بها.
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