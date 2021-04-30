“الثقفي” يدشن مركزا جديدا للقاح كورونا في ينبع

الخليج – محمد الطيار : أعلن مدير مستشفى ينبع العام الأستاذ تركي بن عوده أبو زهير الثقفي أنه ألتقى اليوم الخميس 17 رمضان 1442 هـ مع الدكتور زهير بن سليمان مالكي المشرف على فرع جامعة طيبة بينبع.

حيث تم الاتفاق على تدشين مركزاً جديداً للقاح كورونا بينبع وهو مركز اللقاح في جامعة طيبة في المجمع الاكاديمي في شطر الطالبات بمحافظة ينبع ( الشرم )؛ وذلك إنطلاقا من يوم الثلاثاء القادم 22 رمضان الجاري وسيكون الدوام عل فترتين، لتقديم لقاح فايروس كورونا، وذلك بهدف تعزيز جهود “الصحة” في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفايروس.

منوّهاً الثقفي إلى العناية والإهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

كما أوضح “الثقفي” أنه تم الانتهاء من تجهيز المركز الجديد لاستقبال المستفيدين بجميع الخدمات الأساسية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما بين الثقفي أن المركز الجديد يعمل به نخبة من الطواقم الطبية المتخصصة

داعين “الثقفي” المواطنين والمقيمين بمحافظة ينبع للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي؛ لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم – بإذن الله – من الإصابة بفايروس “كورونا”محافظ ينبع.