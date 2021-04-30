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أميرة الخضيري
لن تشارك اللاعبة الإسبانية، جاربيني موجوروزا، التي تعاني من إصابة عضلية بالساق اليسرى، في بطولة مدريد للتنس ذات الألف نقطة، والتي كان من المفترض أن تستهل مشوارها بها، يوم أمس الخميس، أمام الأمريكية سلوان ستيفنز.
وقالت اللاعبة الإسبانية، في بيان “لقد عاودتني الآلام، وخلال آشعة الرنين المغناطيسي الأخيرة، تأكد أنني لم أتعاف بنسبة 100% من أجل المشاركة، والتوصية الطبية كانت عدم المشاركة”.
وأضافت موجوروزا “هذا هو أسوأ خبر، وأكثر قرار مؤلم ممكن أن يتخذه أي لاعب.. كنا نعمل من أجل أن أتعافى وأكون بحالة جيدة مع بداية البطولة، كما أتيت مبكرا بمعدل أسبوع لأتمكن من التأقلم، لأنه كانت لدي رغبة كبيرة في تقديم بطولة جيدة، في بلدي وأمام جماهيري”.
يذكر أن موجوروزا، كانت قد انسحبت أيضا من بطولة تشارلستون الأمريكية للتنس، بسبب معاناتها من بعض الآلام في الفخذ الأيسر.
وحول انسحابها، قالت اللاعبة الإسبانية “إنه ليس قرارا سهلا، وبمثابة خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي”.
ويعد غياب موجوروزا ثاني أهم الغيابات عن البطولة، بعدما أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش عدم مشاركته فيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة تمنع موجوروزا للمرة الثانية من المشاركة بالبطولات. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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