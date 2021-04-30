ولي العهد يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن

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الخليج – واس: التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، و صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.
كما حضره القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى المملكة السيدة مارتينا سترونغ، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن السيد كريستوفر هينريل.
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