“الصحة”: 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1071 وتسجيل 11 حالة وفاة

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أكدت الصحة على ضرورة التقيد بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.
وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1056) حالة مؤكدة وتعافي (1071) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9826) حالة منها (1335) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (417363) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (400580) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(11)حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6957) حالة “يرحمهم الله جميعاً”، كما تم اجراء (65194) فحص مخبري .
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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