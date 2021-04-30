إصابة فلسطيني بنيران الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية

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أصيب مواطن فلسطيني، اليوم (الجمعة)، جراء إطلاق النار عليه من جانب الشرطة الإسرائيلية، اليوم (الجمعة)، لدى محاولته طعن أحد عناصرها بالضفة الغربية.
وقالت الشرطة إن فلسطينيًا حاول طعن ضابط إسرائيلي بآلة حادة جنوبي بيت لحم في الضفة الغربية، بحسب ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأضافت الصحيفة أنه يتم علاج الفلسطيني المصاب في موقع الحادث، وقد نجا ضابط الشرطة الإسرائيلي من محاولة الطعن.
ووقعت صدامات في الآونة الأخيرة بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في القدس الشرقية بعدما نظم الفلسطينيون مسيرة احتجاج على قيام يهود متشددين بالهتاف: «الموت للعرب»، ما أسفر عن إصابة أكثر من مائة فلسطيني وعشرين شرطيًا إسرائيليًا.
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