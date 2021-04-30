روسيا تؤيد أطروحة الأمير محمد بن سلمان حول العلاقات الدولية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن بلاده تؤيد أطروحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حول العلاقات الدولية.

وقال بيسكوف: “تابعنا المقابلة مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والتي أجراها بمناسبة الذكرى الخامسة لإطلاق برنامج رؤية 2030 للتحديث الشامل للمملكة. ولفت انتباهنا أقواله حول التزام الرياض بالدور المركزي للأمم المتحدة في الشؤون العالمية، وكذلك بناء العلاقات الدولية على أساس مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمراعاة العادلة للمصالح الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض”، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف: هذه التصريحات تستحق أسمى آيات الثناء، مشددا على “أننا نؤيد هذا النهج بشكل كامل. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيد ومقتنع بمثل هذا الموقف تجاه الإطار الرئيسي للشؤون الدولية”.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه بناءً على هذه النظرة المشتركة للعالم، فإن روسيا مستعدة لزيادة تعزيز النطاق الكامل للعلاقات الثنائية مع المملكة، بما في ذلك من خلال تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى الرياض.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في لقاء تلفيزيوني الثلاثاء الماضي أن “السعودية تعمل مع كل دول العالم، ونعمل على الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع شركائنا في المنطقة وتعزيز تحالفاتنا مع الدول الأخرى وصنع شركات جديدة”.