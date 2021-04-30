الولايات المتحدة: تسجيل 60,081 إصابة جديدة مؤكدة و 812 حالة وفاة بكورونا

الخليج – واس: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 60,081 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 812 وفاة. ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 32,091,429، فيما بلغ عدد الوفيات 572,190.

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