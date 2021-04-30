المقاطي يحتفل بتخرجه من كلية الطب بتبوك

يتلقى الدكتور محمد بن عبدالحفيظ المقاطي – ابن قائد اللواء السابع بمنطقة تبوك اللواء عبدالحفيظ المقاطي – التهاني والتبريكات بمناسبة تخرجه من كلية الطب بجامعة تبوك .

ومنسوبو دوت الخليج يتقدمون بخالص التهاني والتبريكات للدكتور محمد ، وأطيب الأمنيات بحياةٍ عمليّة ناجحة ، والتهنئة موصولة لوالده سعادة اللواء عبدالحفيظ بن ربعي المقاطي .

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