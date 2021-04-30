تراجع صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 2.7 مليون برميل يومياً في فبراير

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الخليج – واس: تراجع صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام إلى 2.703 مليون برميل يوميا في فبراير، من 3.165 ملايين برميل يوميا في يناير.
وأشارت البيانات الواردة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم، إلى أن صادرات البنزين الأميركية تراجعت إلى 687 ألف برميل يومياً من 799 ألف برميل يومياً، وانخفض إجمالي صادرات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية المكررة إلى 2.314 مليون برميل يومياً في فبراير، من 2.49 مليون برميل يومياً في يناير.
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