7 قتلى من قوات البيشمركة في هجوم لداعش شمالي العراق

أفادت مصادر عراقية بمقتل 7 عناصر من قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق جراء هجمات شنتها عناصر داعش على حواجز أمنية شمالي محافظة كركوك.

وقالت مصادر، إن عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي شنوا هجوما مسلحا على سواتر قوات البيشمركة على التلال المطلة على طريق التون كوبري بقضاء الدبس قرب قرية بركاني بمحافظة كركوك شمالي بغداد.

وأضافت، أن الحواجز الأمنية التي تم استهدافها بعضها تابع لقوات البيشمركة وأخرى تابعة لقوات الشرطة العراقية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم إعلان حالة الإنذار في كركوك تحسباً لوقوع هجمات أخرى مع وصول تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي وقوات البيشمركة.