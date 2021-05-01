ارتفاع عدد قتلى الجيش العراقي في هجوم شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت, بارتفاع عدد قتلى الجيش إلى 10 أفراد إثر تفجير استهدف دوريتهم في منطقة الطارمية, شمالي بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن ”القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد على عجلة همر تابعة للفوج 3 اللواء 59 الفرقة السادسة جيش عراقي”.

وأطلق الجيش العراقي عملية تفتيش كبرى في قضاء الطارمية شمال العاصمة، وأرسل تعزيزات عسكرية للبحث عن الجناة.

وقال المصدر إن القوات الأمنية شنت حملة تفتيش كبرى بمشاركة طيران الجيش.