“الغذاء والدواء” تصدر دليلًا صحيًا لخيارات الإفطار والسحور في رمضان

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليل صحي لخيارات متنوعة لإفطار وسحور رمضان. وشددت الهيئة على ضرورة أن تكون وجبة الإفطار والسحور متوازنة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية. واستعرضت الهيئة في الدليل أسماء وجبات يمكن إعدادها للإفطار أو السحور فضلا عن نصائح صحية متعددة. للاطلاع على دليل الهيئة الصحي لخيارات ووجبات إفطار وسحور رمضان اضغط (هـنـا)

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