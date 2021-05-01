الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر بشرية ومادية في الضالع

أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة في اليمن، بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيا في جبهة الفاخر شمالي غرب الضالع، وتكبّدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
ومساء أمس، أعلن الجيش الوطني أن وحدة من قواته ”نفذت هجوما خاطفا استهدف قدرات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح غرب مأرب، وألحق بها خسائر مادية كبيرة“.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة: ”إن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من تدمير العيارات والمدفعية المعادية في عمق العدو الحوثي بجبهة المشجح، ومصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية“.
وأضاف المصدر أن ”أبطال الجيش الوطني عادوا إلى مواقعهم السابقة بسلام بعد نجاحهم في تنفيذ الهجوم في عمق العدو خلف خطوط النار“.
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