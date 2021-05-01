الكاظمي يوجه رسالة للعراقيين في عيد العمال

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رسالة لمواطنيه بمناسبة عيد العمال الذي يوافق اليوم السبت الأول من مايو/ أيار 2021.

وقال الكاظمي في تغريدة بحسابه على "تويتر": "عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعا".

وأضاف "كل عام وعمّال العراق بخير.. اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل".

وختم الكاظمي بالتأكيد أن "العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل".

وفي الأول من مايو/ أيار من كل عام تحتفل أغلب دول العالم بيوم العمال العالمي ويكون عطلة رسمية في عدد من البلدان.