تسجيل 4 حالات وفاة و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات وفاة، و493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1939 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة في تقريرها اليوم حول آخر المستجدات فيروس كورونا إنها سجلت 1560 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 88083 حالة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بكورونا وصل إلى 101470 حالة، و899 حالة وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 12488 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات، وصلت إلى 306 حالة، مشيرة إلى وجود 226 حالة في حالة الخطر.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، مشيرة إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 37342 شخص.