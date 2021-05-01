الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة باشرت حادثة سرقة بمقر مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات، اتضح قيام الجناة بهدم جزء من الحائط الخارجي للمبنى، وكسر الخزنة الرئيسة، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ (700,000) ريال وبطاقات إعادة شحن بقيمة (1,300,000) ريال، ومن خلال إجراءات الاستدلال المتخذة، تمكنت الجهة المختصة من الإطاحة بمنفذيها، وهم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام الإقامة، في العقد الرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم بطاقات إعادة الشحن المسروقة، وتم استردادها بالكامل، فيما استرد جزء من المبلغ النقدي المسروق، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرطة الرياض: الإطاحة بمنفذي حادثة سرقة مؤسسة تجارية متخصصة بالاتصالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.