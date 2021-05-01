مجلس النواب الصومالي يلغي بالإجماع تمديد فترة الرئاسة

وافق مجلس النواب الصومالي بالإجماع، اليوم السبت، على إلغاء تمديد فترة الرئاسة لمدة عامين إضافيين، والذي أثار جدلا بعد الموافقة عليه الشهر الماضي، في خطوة قد تنزع فتيل مواجهة مسلحة في العاصمة مقديشو.

وفي بث مباشر، نقل التلفزيون الصومالي عملية التصويت التي جاءت بعد وقت قصير من خطاب ألقاه الرئيس محمد عبدالله محمد أمام البرلمان، وقال فيه إنه طلب من رئيس وزرائه اتخاذ الاستعدادات للانتخابات.‎