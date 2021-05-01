انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي وتقدم قوات الشرعية في الضالع

سيطرت القوات المشتركة اليمنية، اليوم (السبت) على سوق مدينة الفاخر شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وعدد من المواقع الإستراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.

وأفاد المركز الإعلامي بأن أكثر من 26 مسلحاً حوثياً قتلوا في المواجهات، مؤكداً أن عمليات نوعية نفذتها القوات المشتركة في قطاع الفاخر تكللت بتطهير عدد من المواقع الإستراتيجية وتدمير آليات قتالية للمليشيا وسط انهيارات متسارعة في صفوفها، ولا تزال المعركة مستمرة.