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سيطرت القوات المشتركة اليمنية، اليوم (السبت) على سوق مدينة الفاخر شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وعدد من المواقع الإستراتيجية بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي.
وأفاد المركز الإعلامي بأن أكثر من 26 مسلحاً حوثياً قتلوا في المواجهات، مؤكداً أن عمليات نوعية نفذتها القوات المشتركة في قطاع الفاخر تكللت بتطهير عدد من المواقع الإستراتيجية وتدمير آليات قتالية للمليشيا وسط انهيارات متسارعة في صفوفها، ولا تزال المعركة مستمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيارات في صفوف مليشيا الحوثي وتقدم قوات الشرعية في الضالع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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