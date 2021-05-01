البرلمان العربي يدين موقف الاحتلال ويؤكد بضرورة مشاركة أهل القدس في الانتخابات الفلسطينية

الخليج – واس: أدان البرلمان العربي بشدة الموقف المتعنت لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن رفض مشاركة أهالي مدينة القدس المحتلة في الانتخابات الفلسطينية، مما دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا لها في 22 من الشهر الجاري لحين ضمان مشاركة أهالي مدينة القدس باعتبارهم جزءً لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن التعنت الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة مع دولة فلسطين في هذا الشأن، كما يمثل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي المُرحبة والداعمة بقوة لإجراء هذه الانتخابات في كافة المحافظات والمدن الفلسطينية، وفي مقدمتها مدينة القدس المحتلة.

‏وطالب المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على إسرائيل لإلزامها بالسماح لأهالي مدينة القدس المحتلة بممارسة حقهم الطبيعي والقانوني والدستوري في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في هذا الشأن، داعياً إلى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، باعتبارها خطوة هامة لدعم القضية الفلسطينية ومدخلاً أساسيًا لتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الموقف الفلسطيني.