الاتحاد العماني للكرة يعلن عن شراكته..ويكشف عن بطولاته المحلية والخليجية والعالمية

عمان

أعلن الإتحاد العماني لكرة القدم عن شراكته مع مهرجان أوْج الرياضة المزمع إقامته خلال الفترة من (أغسطس الى سبتمبر ٢٠٢١م) بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض وذلك خلال الحفل الرسمي الذي أقيم أمس تحت رعاية سعادة خالد الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب.

وأعلن الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم عن مشاركة الاتحاد في مهرجان أوْج الرياضة من خلال تنظيم عدة بطولات لكرة القدم داخل الصالات والتي ستكون ضمن فعاليات أوْج الرياضة والتي ستمثل نقلة نوعيه لبطولات كرة القدم داخل الصالات من حيث الكم والنوع.. حيث نسير نحو توجه اقامة بطولات للاندية المحلية للرجال والنساء.

وأشاد الشيخ سالم الوهيبي رئيس اتحاد الكرة بفكرة مشروع مهرجان أوْج الرياضة الذي يجمع أكثر من (١٠٠ فعالية) رياضية وشبابية وثقافية وقال بأن فعاليات أوْج الرياضة تشكل حراك رياضي متنوع للشباب ويفتح في ذات الوقت أفاق كبيرة لخلق أجواء من المنافسة الرياضية على كل المستويات المحلية والخليجية والعربية والعالمية.

وقال الوهيبي بأن الاتحاد العماني لكرة القدم تدعم وتقف مع مهرجان أوْج الرياضة وتسعى لتسخير كافة الامكانيات لانجاحه بجوار العمل على الشراكات الخليجية والعربية والأسيوية والدولية من خلال شراكات مع ( الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد الأسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم).

* ١٢ بطولة كروية..

وأعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أوْج الرياضة خلال الاحتفالية بأن أجندة بطولات كرة القدم ستتضمن أكثر من (١٠ بطولة) منها المحلية والخليجية والعربية والعالمية.. حيث تم الاعلان عن إطلاق أول دوري لكرة القدم داخل الصالات تشارك فيه الأندية وبطولة نسائية وكذلك تنظيم كأس الخليج لكرة القدم داخل الصالات وبطولة للأندية الخليجية وبطولة للأندية العربية بمشاركة أبرز الاندية الخليجية والعربية وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم للصالات بمشاركة منتخبات عالمية.

وكشفت اللجنة المنظمة عن البطولات الكروية المحلية منها بطولة أوْج للخماسيات للهواة وبطولة أوْج للشركات وبطولة أوْج للجاليات وبطولة أوْج للجامعات..حيث يتوقع أن يكون عدد المشاركين اكثر من (١٠ الاف رياضي) في بطولات كرة القدم من خلال البطولات المحلية والخارجية.

* الغساني يشيد بالشراكة والانجاز

وأشاد سعادة خالد الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة بالشراكة بين الاتحاد العماني لكرة القدم ومهرجان أوْج الرياضة والتي تأتي تأكيدًا على إهتمام الاتحادات الرياضية لانجاح هذا الحدث الذي بدأ يأخذ منحى ايجابي نحو التنظيم والتجهيز والذي بلغ مراحل متقدمة جدا بعد إنجاز المرحلة التأسيسية الرئيسية وشهد خلال (٩٠ يوما) من الاعداد والتنظيم والتجهيز العديد من اتفاقيات الشراكة مع الجهات الحكومية والاتحادات الرياضية والتي تمت خلال الفترة الماضية.. وهو دليل واضح بأن المشروع يسير بتناغم مع جميع القطاعات المعنية الرياضية منها واللوجستية.

وأكد الغساني بأن العمل الذي قامت به شركة زوايا المنظمة للحدث هو عمل استثنائي يستحق الاحترام والتوقف أمامه مليا كونه أول مشروع رياضي للقطاع الخاص بهذا الحجم الكبير والذي يعتبر نموذجاً ليس على المستوى المحلي فحسب وانما حتى على المستوى الخليجي والقاري والدولي.. مشيرا الى أهمية هذا المشروع الذي بدأت ملامحة تتضح أكثر واكثر واصبح يملك شركاءا محليين ودوليين خلال فترة قصيرة وهو مايدعوا للفخر والاعتزاز.

وقال سعادة خالد الغساني بأن وزارة الثقافة والرياضة والشباب تقف وتساند هذا المشروع الشبابي والرياضي والثقافي الطموح من أجل تحقيق نقلة نوعية في تنظيم الأحداث الرياضية بالسلطنة.. واستقطاب العديد من البطولات الخليجية والعربية والعالمية لتكون السلطنة محطة للرياضة العالمية بإذن الله.

وقال حسن رمضان مدير عام مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بأن مهرجان أوْج الرياضة بدأت ملامحة الاقليمية والدولية تتشكل بصورة واضحة بعد الاعلان عن البطولات والمسابقات التنافسية المحلية..مؤكدا بأن خارطة مهرجان أوْج الرياضة أصبحت واضحة الملامح والمعالم واتسعت نوعا وكما وهذا يعطي مؤشر إيجابي لنجاح هذه الفعالية الفريدة من نوعها والتي ستقام لأول مرة على هذا المستوى بالسلطنة.

وأكد حسن رمضان بأن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض يضع إمكانياته وخبراته تحت تصرف مهرجان أوْج الرياضة والذي بدأ يستقطب الانظار للسلطنة وهو الأمر الذي يصب في مصلحة الاستثمار والسياحة والاقتصاد للبلد.