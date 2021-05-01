سلمان للإغاثة: توزيع السلال الرمضانية في جمهورية بنين

الخليج – واس: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين. وجرى توزيع 16 طنًا من السلال الغذائية في بلدية جوغو بمحافظة دونغا، استفاد منها 19.200 فرد. ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية في جمهورية بنين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

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