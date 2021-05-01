أميركا: لا حل في اليمن دون دعم السعودية

أكدت الخارجية الأميركية، السبت، أنه لا حل في اليمن من دون دعم السعودية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ”العربية/الحدث”، إنه يجب أن يتوقف الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية.

كما شددت على أن أولويتها في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي، وفقا لـ”العربية”.

جاء كلام الخارجية بعدما رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ودعوته لوقف إطلاق النار في اليمن، معتبراً إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها.