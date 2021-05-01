- 1/2
- 2/2
أكدت الخارجية الأميركية، السبت، أنه لا حل في اليمن من دون دعم السعودية.
وقالت في تصريحات خاصة لـ”العربية/الحدث”، إنه يجب أن يتوقف الحوثي عن الهجمات ضد المدنيين في اليمن والسعودية.
كما شددت على أن أولويتها في اليمن تقديم المساعدات والتوصل لحل سياسي، وفقا لـ”العربية”.
جاء كلام الخارجية بعدما رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفثس، بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ودعوته لوقف إطلاق النار في اليمن، معتبراً إنهاء الحرب في اليمن سيساهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وأمنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أميركا: لا حل في اليمن دون دعم السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.