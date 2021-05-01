لبنان يسجل أقل من 1000 إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ شهر 

للمرة الأولى منذ شهر تراجع مؤشر الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19" في لبنان، السبت، إلى مستوى أقل من 1000 حالة، وسط انخفاض طفيف لعدد الوفيات اليومية بالمرض.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في إحصائية يومية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 930 حالة، ليصل مجموعها العام إلى 527508 إصابات.
وهذه هي المرة الأولى منذ شهر حينما يتراجع مؤشر الإصابات اليومية إلى أقل من 1000 حالة، وسبق أن بلغ هذا العدد يوم 28 أبريل 1182 حالة، وفي 29 أبريل 1336، وفي 30 أبريل 1001.
كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الأخير 24 حالة وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ إجمالي عدد ضحايا المرض في لبنان سبعة آلاف وثلثمائة وشخصين (7302).
وشهد مؤشر الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا في البلاد بالتالي تراجعا طفيفا حيث سبق أن وصل يوم 28 أبريل إلى 26 حالة، وفي 29 أبريل 25 حالة، وفي 30 أبريل 29 حالة.
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