الرؤية .. من مخرجات فكر عبقري خلاق

خمسة أعوام من الرؤية الفتية المدية المليئة بالاستراتيجيات الطموحة والبرامج المتنوعة الرائدة ، مخرجاتها في زمن وجيز في قمة الروعة ، هناك مؤشرات إيجابية فخمة وفق رؤى عميقة ثاقبة عالية الجودة لتحقيق الأهداف المرجوة منها : تلك المشاريع المؤسسة المتينة بغالبية مدن مملكتنا الغالية ، الرؤية اختصرت الزمن والمسافات من خلال تحقيق الآمال قبل الوقت الزمني المحدد ، العمل يسير وفق فريق عمل ضخم متنوع وشامل ومتكامل ومنسجم ومتفاهم ومتناغم ، خمسة أعوام منذ إطلاق الرؤية 2030 نتج عنها تحقيق تطلعات المواطن الكريم وتوفير ما يلزم من احتياجات هامة ، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استعرض في مجال الاقتصاد الرقمي ، المبادرات التي وضعت المملكة العربية السعودية في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين ، كذلك تم الاطلاع على إنجازات تطوير القطاع المالي الذي شمل انضمام السوق المالية السعودية « تداول » إلى مؤشري الأسواق الناشئة ، مما سهل على المستثمرين الأجانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية ، أيضا استعرض أداء المركز الوطني لإدارة الدين العام ، حيث تمكن المركز خلال الخمسة أعوام منذ تأسيسه من دعم الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية بما يقارب 897 مليار ريالا ، الرؤية تحلق بالآمال والأحلام في العلالي إلى حقيقة ماثلة مشاهدة قريبا بإذن الله تعالى ، الرؤية بدأت كحلم والآن باتت حقيقة ماثلة مبشرة بالخيرات والسعادة والمسرات لكل الشعب السعودي الأبي النبيل ، مازال للرؤية بقية من المخرجات الضخمة المفرحة المنتظرة بمشيئة الله عزوجل بقيادة الظاهرة ولي العهد الأمين محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه بكل وقت وحين .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم كتبه:

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد

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