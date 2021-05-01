أمطار غزيرة على مكة المكرمة و«شؤون الحرمين» ترفع استعداداتها

هطلت اليوم السبت أمطار متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة… جعلها اللَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

من جهة أخرى رفعت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين استعداداتها للحالات المطرية بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

أوضح سعادة مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ نايف بن ذياب الجحدلي أنه تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

واختتم الجحدلي تصريحه بأن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من وكالة الشؤون الفنية والخدمية وبمتابعة مستمرة من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.