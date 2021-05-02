اليمن: محاولات مليشيا الحوثي الانتحارية شارفت على النهاية

قال محافظ مأرب في اليمن، سلطان العرادة، السبت، إن كل المؤشرات تشير إلى أن المحاولات الانتحارية للميليشيات الحوثية على أطراف مأرب شارفت على نهايتها بعد أن تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبإسناد من تحالف دعم الشرعية.

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الحكومة معين عبدالملك، على الأوضاع الميدانية والعسكرية والأمنية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، وفقا لـ”العربية”.

إلى ذلك، أضاف العرادة، “على الجميع أن يطمئن أن مأرب في منعة ولن يصلها الحوثي وقضيتنا هي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، وما تسعى إليه الميليشيا ومن خلفها إيران لفرض مشروعها التدميري وأطماعها التوسعية لن يتحقق وهو أبعد عليهم من النجوم في السماء”.