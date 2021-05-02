رجل الأعمال بن سمار يُشيد بلقاء ولي العهد

الخليج – سهيل السهيل : أشاد رئيس مجلس إدارة شركة دار السمار رجل الأعمال محمد إبن سمار باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في شاشات التلفزة العربية اليوم ، وقال إبن سمار ” شاهدنا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء مهم تحدث فيه عن رؤية المملكة 2030 والإنجازات التي تمت خلال ال5 سنوات الماضية ، شاهدنا فكر ناضج ، وظهور مبهج ، وحديث مهم يجعلني أفخر كسعودي بهذه اللغة الهادئة الناجحة الذكية التي تتحدث بالأرقام وتجعلنا نتفاءل بالخير ، بفضل الله وبما يرضيه اولاً ثم حكومتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي ستكون المملكة بمشيئة الله في السنوات المقبلة افضل بكثير مما كانت عليه “

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