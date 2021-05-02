2030 حققت اهدافها قبل حلول عامها

كتبه / انتصار الكازمي

بعد مرور خمسة أعوام على إطلاق سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية لرؤية ٢٠٣٠ التي بنى فيها مستقبل زاهر للمواطن السعودي والتي بدورها حققت الكثير من الإنجازات جاء اللقاء الأول لسموه في هذه الإحتفالية لبوارق تلك الرؤية التي وقف عليها بأمانته وكفاحه وطموحه اللامُتناهي من اجل شعبه الذي بث بداخله روح الأمل والتفاؤل من خلال ماقدم له من مستقبل يزخر بمزيد من الأمن والخدمات وتحقيق اهداف تلك الرؤية .

وبالرغم من التحديات والصعاب التي واجهت التخطيط لإنعاش المواطن السعودي إلا انه استطاع سموه تجاوزها وسعى بإجتهاده إلى إنجاز الكثير من التقدم والتطوير ليجعل المواطن ينعم بقصة الحُلم وتحقيق النجاح ،تلك الرؤية المستقبلية التي شملت جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي يتمناها كل فرد من افراد المجتمع السعودي التي قام سموه برسم خارطتها ليعيشها دون ان يلتفت إلى مجرد التفكير بفشلها لإن ارادته كانت اقوى من كل شيء.

وكانت لغة الأرقام حاضرة في حديث سموه مما ابهر المشاهد الذي تابع الحدث بكل فخر وإعتزاز لِما قدمه من خطط مدروسة حصدَ نتاجها من خلال الخمس سنوات الماضية.

وجاء اللقاء الذي بُث مع سموه ليتحدث فيه إلى شعبه بكل شفافية ووضوح وطرح جميع التفاصيل التي تحولت فيها تلك القصة من حلم إلى واقع يعيشه المواطن .

تحدث سموه قائل( أننا نحن السعوديون نطمح أن نعيش أفضل مِمَّا كنا عليه سابقاً ونستمر مع الزمن في تفادي ماكنا عليه في الماضي ونحققه مستقبلاً

مُشيراً انه يريد إزالة التحديات التي واجهتهم وسيستمرون في النمو والازدهار)

وذكر سموه ان الإنجازات كثيرة تحققت من خلال رؤية ٢٠٣٠ كمشكلة الإسكان التي استطاعوا حلها من خلال التخطيط والشراكة مع المؤسسات الأخرى.

بلإضافة الى البطالة التي كانت في بداية الرؤية تُشكل ١٤٪؜ استطعنا في الربع الأول من ٢٠٢٠ إلى كسرها فوصلنا الى ١١٪؜

وقال سموه لطالما هناك فرص قابلة للتحقيق وقادرون على تحقيقها لابد ان نعمل عليها ولا نتقاعس ونطور من خلالها قدراتنا البشرية بتحقيق هذه الفرص بأسرع وقت ممكن لنفتح من خلالها آفاق جديدة .

وأضاف ان من اولوياته تقديم الخدمات الصحية والتعليم مجاناً للمواطن.

وجاء النقاش مُطولاً من خلال الحديث عن الإستثمار الأقتصادي في المملكة العربية السعودية .

وفيما يخص المواطن قال سموه ان من مصلحتي ان يكون المواطن راضي ولا أؤلمه وأقدم له كافة المتطلبات التي تضمن له حقوقه وهو راضي في كل يوم وأبني له مستقبل طويل الأمد ومستمر ولا اتمنا أن يكون اي مواطن سعودي لا يملك وظيفة .

وفي الجانب الديني ذكر سموه أن دستور المملكة العربية السعودية سيظل القرآن الكريم والسنة النبوية ونظامها الأساسي للحكم وتطبيقة على أكمل وجه وسوف يستمر للأبد.

وفي الجانب السياسي بخصوص حرب جماعة الحوثي المتطرفة قال لاترضى اي دولة ان تكون هناك على حدودها اي ميليشيا لديها تنظيم مسلح خارجة عن قانون الدولة وغير مقبول للسعودية .

وختم حديثه في ذلك اللقاء بقوله ان اعظم ماتملكه المملكة العربية السعودية هو المواطن السعودي فبدونه لن نستطيع أن نحقق شيئًا من الذي نسعى لتحقيقه .