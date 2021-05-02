تسجيل 9 حالات وفاة و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاحد، تسجيل 9 حالات وفاة، و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 879 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة في تقريرها اليوم حول آخر المستجدات فيروس كورونا إنها سجلت 655 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا لتصل حالات التعافي إلى 88738 حالة.

وبينت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بكورونا وصل إلى 101703 حالة، و908 حالة وفاة، فيما بلغت الحالات النشطة 12057 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات، وصلت إلى 309 حالة، مشيرة إلى وجود 216 حالة في حالة الخطر.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 110400 جرعة وهي تكفي لـ55200 شخص، مشيرة إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 37342 شخص