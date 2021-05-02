التعاون الإسلامي تدين بشدة الهجوم الإرهابي في ولاية لوغار بأفغانستان

الخليج – واس: أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سكناً للطلاب في ولاية لوغار في أفغانستان، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين. وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين. وأكد الأمين العام مساندة منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع أفغانستان في محاربة الإرهاب، مجدداً في الوقت ذاته الموقف المبدئي والثابت للمنظمة الرافض لجميع أشكال الإرهاب وتجلياته مهما كانت الدوافع والأسباب.

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