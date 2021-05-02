- 1/2
- 2/2
اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات وسط إيران اليوم (الأحد)، ما دفع السلطات إلى التحذير من مخاطر صحية محتمَلة على الأفراد بالقرب من موقع الحريق.
وقال مسؤولون محليون إن أكثر من 100 من رجال الإطفاء وصلوا إلى الموقع لإخماد النيران التي اندلعت في منطقة صناعية في مدينة قم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن رجال الإطفاء في وقت سابق النجاح في منع انتشار الحريق إلى المناطق السكنية المجاورة. وحذرت السلطات من أن النيران قد تتسبب في تسرب ملوثات خطيرة إلى الهواء، مضيفةً أنه تم استدعاء “الحرس الثوري” للمساعدة.
وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن اثنين من رجال الإطفاء المشاركين في جهود السيطرة على الحريق أُصيبا بجروح خطيرة. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل حول سبب اندلاع الحريق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد حريق بمصنع للكيماويات في إيران.. مخاوف من تسرب ملوثات خطيرة في الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.