تركي آل الشيخ يتكفل بعلاج المخرج السعودي عبد الخالق الغانم

نشر المخرج السعودي الشهير عبد الخالق الغانم، عبر حسابه الرسمي ب "تويتر" مقطع ڤيديو يشكر فيه المستشار تركى آل الشيخ، لتكفله بعلاجه وسفره للخارج للعلاج.
وقال عبد الخالق الغانم، في الڤيديو ، :"أشكر معالي المستشار تركى آل الشيخ، على هذه الاستجابة السريعة والحنونة لإرسالي بالخارج، وأن شاء الله تكون في ميزان حسناته، هذا الرجل الجميل صاحب اليد البيضاء".
ومن المعروف عن المخرج عبد الخالق الغانم، أنه قام بإخراج العديد من الأعمال الفنية الهامة وليكن أبرزها المسلسل الكوميدي الشهير طاش ماطاش.
في سياق آخر أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية لأول مرة عبر حسابه الرسمي ب "تويتر" عن إتاحة عرض مسرحية “مدرسة المشاغبين” عبر منصة شاهد بالألوان.
وطرح المستشار تركي آل الشيخ، مقطع ڤيديو من المسرحية وعلق عليها قائلاً : “مدرسة المشاغبين لأول مرة بالألوان على شاهد برعاية هيئة الترفيه”.
مسرحية "مدرسة المشاغبين" تم عرضها سنة 1973، وهي من تأليف علي سالم، إخراج جلال الشرقاوي، وشارك في بطولتها مع عادل إمام وأحمد زكي، كل من سعيد صالح، يونس شلبي، سهير البابلي، هادي الجيار، حسن مصطفى، عبد الله فرغلي، نظيم شعراوي وسمير ولي الدين.
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