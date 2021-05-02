ليفربول يتحدى يونايتد

يحل فريق ليفربول ضيفاً على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في كلاسيكو إنجلترا، وهي المواجهة التي يستضيفها ملعب “أولد ترافورد”، في قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

يدخل الفريقان مباراة الليلة بأهداف مختلفة، حيث يسعى رفاق النجم المصري محمد صلاح العودة إلى نغمة الفوز، بعد تعادله فى أخر مواجهتين أمام كلا من ليدز يونايتد، ونيوكاسل 1-1، من أجل التواجد بين الأربعة الكبار، لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد تراجع ترتيبه إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة.

وفي المقابل، يسعى يونايتد برصيد 67 نقطة، لتحقيق الفوز من أجل تأخير إعلان جاره مانشستر سيتي بطلاً للموسم الحالي، واستغلال النشوة الكبيرة التي يعيشها بعد فوزه الكاسح على حساب روما 6-2، واقترابه من الوصول إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.