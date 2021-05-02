حتى نهاية الأسبوع.. استمرار فرص هطول الأمطار الربيعية على بعض مناطق المملكة

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الخليج – واس: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس يوم غدٍ وحتى يوم الجمعة القادم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد، مصحوبة برياح نشطة تصل سرعة الرياح معها إلى 45 كم/س على مناطق ( نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).
ولا يستبعد أن تتأثر المحافظات الساحلية لتلك المناطق بالسحب الرعدية الممطرة والتيارات الهابطة.
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