- 1/2
- 2/2
تواصل مليشيا الحوثي سياسة التضييق على اليمنيين ومنعهم من أداء صلواتهم بكل يسر في المساجد، إذ لجأت إلى بث خطب لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي بدلاً عن صلاة التراويح التي أعلنت منعها بزعم أنها بدعة.
وأفادت مصادر يمنية –بحسب “عكاظ”- بأن المليشيا وضعت شاشات تلفزيونية في عدد من مساجد صنعاء وأجبرت المصلين على البقاء في المساجد بعد صلاة العشاء لسماع خطب الحوثي وقراءة كتيبات لشقيقه مؤسس المليشيا حسين بدر الدين الحوثي. وأكدت أن عناصر المليشيا اقتحمت مسجد النور في قرية مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي صالح ومنعت المصلين من أداء صلاة التراويح.
وقالت المصادر إن المليشيا اقتحمت أيضاً مسجدي أبو ذر الغفاري وعمر بن الخطاب، ونصب حوثيون مجالس أمام المصلين ومنعوهم من أداء الصلاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المليشيا تجبر مساجد صنعاء على بث خطب الحوثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.