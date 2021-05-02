ماليزيا: تسجيل أول حالة مصابة بالسلالة الهندية لكورونا

الخليج – واس: أعلنت السلطات الماليزية اليوم تسجيل أول حالة مصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من حظر الطيران مع الهند.

ونقلت وكالة برناما الماليزية عن وزير الصحة أدهم بابا القول بأن الحالة تعود لمواطن هندي، وتم اكتشافها في مطار كوالالمبور الدولي.

وتعد هذه أول إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي ظهرت في الهند، تسجل في ماليزيا.